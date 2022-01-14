Вашингтон, 14 января, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Кассовые продажи за декабрь британской компании Cineworld's, второй по величине сети кинотеатров в мире, благодаря фильму «Человек-паук: Нет пути домой» восстановились почти до 90% после падения на фоне пандемии, сообщает 14 января Reuters.

Cristian Bortes Человек-паук

Благодаря этому акции компании выросли на 3%, а продажи вновь стали прибыльными в четвертом квартале. Напомним, что карантин во время пандемии коронавируса негативно сказался на посещаемости кинотеатров. Операторы кинотеатров также пострадали от развития стриминговых платформ, но Cineworld удается постепенно вставать на ноги, частично благодаря фильмам про супергероев, включая «Черную вдову».

Как сообщало ИА REGNUM, кассовые сборы фильма «Человек-паук: Нет пути домой» за премьерные выходные в США и Канаде превысили $253 млн, что стало рекордным показателем за период пандемии и сделало фильм третьим по величине дебютом в истории Голливуда.