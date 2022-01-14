Санкт-Петербург, 14 января, 2022, 18:12 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД остановили заместителя главы Выборгского района Ленинградской области, который отказался проходить медицинское освидетельствование. Об этом 14 декабря ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Пьянство за рулём

Чиновника из оскандалившегося в 2020 году района Ленобласти сотрудники правоохранительных органов остановили в Московском районе Санкт-Петербурга утром 14 января. Михаил Кузьмин был за рулем Skoda Kodiaq, и по внешним признакам полицейские предложили пройти водителю медосвидетельствование, однако тот от предложения отказался.

Как уточнил глава администрации Выборгского района Валерий Савинов изданию «47news», в настоящий момент по данному факту проводится внутренняя проверка.

Напомним, Кузьмин занял пост заместителя главы администрации по безопасности 6 декабря 2021 года. До этого момента он занимал должность председателя юридического комитета районной администрации.

Отметим, что согласно статье КоАП РФ, за отказот прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водителю грозит такое же наказание, как изавождение в нетрезвом виде, — штраф 30 тыс. рублей и до двух лет лишения прав.