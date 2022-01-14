Киев, 14 января, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Украина абсолютно готова стать членом НАТО, заявил 14 января глава офиса президента Украины Андрей Ермак на мероприятии в «Атлантическом совете».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По его словам, для Киева вступление в НАТО является «вопросом жизни и смерти»

«Мы уже абсолютно готовы быть членом НАТО», — сказал Ермак на виртуальном мероприятии «Атлантического совета».

Он подчеркнул, что Киев с нетерпением ждёт, когда будут перечислены конкретные требования для предоставления ему членства НАТО.

«Хочу повторить, что сегодня это вопрос жизни и смерти», — сказал Ермак.