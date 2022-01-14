Тимишоара , , 18:06 — REGNUM Группа членов крайне правой румынской партии «Альянс за союз румын» (AUR) предприняла попытку нападения на мэрию города Тимишоара на западе Румынии. Об этом 14 января сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Демонстрация в Тимишоаре Urbán Tamás

По свидетельствам очевидцев, вооруженные люди, скандирующие антиправительственные лозунги, проникли в здание городской администрации и расположились на первом этаже корпуса. При этом каких-либо конкретных требований или условий нападавшие не выдвинули.

Охрана мэрии была нейтрализована, а прибывшие на место инцидента полицейские отказались вступать в конфронтацию с националистами AUR. Как заявил примар (мэр) Тимишоары Доминик Фриц, подобная акция должна получить правовую оценку на самом высоком государственном уровне, а затем добавил:

«Речь идет об атаке на госучреждение и попрании правопорядка».

На данный момент корпус мэрии Тимишоары оцеплен отрядами жандармерии. Ранее среди протестующих лиц был замечен глава AUR Джордже Симион, имеющий депутатскую неприкосновенность. Предполагается, что активисты намереваются сорвать заседание городского совета, посвященное вопросам карантина COVID-19 и размещения в регионе беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки.