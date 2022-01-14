Тверь, , 18:04 — REGNUM Тверь вошла в ТОП-5 популярных городов для семейных новогодних путешествий, рейтинг составил журнал National Geographic. Также он включил в пятёрку городов, заслуживающих внимание путешественников, Торжок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 14 декабря в пресс-службе правительства Тверской области.

Тверь вошла в пятёрку самых популярных городов для новогодних путешествий Пресс-служба правительства Тверской области

«Интересные мероприятия в туристической жизни региона, новые маршруты, проекты, направленные на сохранение местного колорита и культуры Тверской области позволяют повысить статус территории, привлечь в регион гостей», — считает губернатор Игорь Руденя.

Так же в новогодние праздники популярным местом у туристов стала Тверская Карелия. В каникулы туристов встречал Йоулупукки — финский Дед Мороз. Гости могли изучить основы «тверского карельского языка», послушать национальные песни, попробовать традиционные открытые пироги-калитки. Путешествие по Лихославлю можно продолжить на производстве «Керамика из Лихославля», а также в музее «Мармеладная сказка». В селе Толмачи Лихославльского района доступен воссозданный карельский дом, где сохранились аутентичные предметы XIX века и воссоздан быт карельского народа.

Также в Верхневолжье туристы могут посмотреть отреставрированную колокольню Николаевского собора в Калязине, а также — «Улиточную ферму». Здесь же проходят экскурсии в резиденцию Бабы Яги. Посетить сказочных персонажей можно и в Кирмском районе. Здесь располагается резиденция Змея Горыныча. Также в краеведческом музее города сейчас работает экспозиция «История обуви». Зубцовский район предлагает туристам посетить дворянскую усадьбу Степановское-Волосово. Конаковский район ценителей гастрономии: в селе Едимоново, где в начале 1870-х годов зародилось российское сыроделие, гостям расскажут о производстве сыров и проведут дегустацию.

Также каждую субботу и воскресенье от Бологое можно прокатиться на ретро-паровозе к озеру Селигер и Нило-Столобенской пустыни. Во время стоянки поезда проводят бесплатную экскурсию по музею «Старинная станция» Куженкино, где воссоздана обстановка вокзала начала ХХ века.

Тверская область ждёт гостей на Крещенские праздники, например, в Нило-Столобенскую пустынь — архитектурный ансамбль монастыря среди живописных просторов озера Селигер. В Торжке гости смогут побывать в Новоторжском Борисоглебском монастыре, где с колокольни Надвратной церкви монастырского ансамбля открывается незабываемая панорама на старинный Торжок. Для паломников будут интересны святыни Верхневолжья — Собор Корсунской иконы Божьей Матери в Торопце, Николаевский Клобуков женский монастырь в Кашине, Вознесенский Оршин монастырь в селе Каблуково, Казанский монастырь в Вышнем Волочке, Храм Преображения Господня в селе Красное, Церковь Рождества Богородицы XIV в селе Городня.