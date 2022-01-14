София, 14 января, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Число жителей Болгарии, повторно заразившихся различными штаммами коронавируса, составило 4 692 человека. Об этом 14 января в Софии заявила министр здравоохранения республики Асена Сербезова, передает Болгарское национальное радио.

Цитата из к/ф «Человек, который удивил всех». реж Наташа Меркулова, Алексей Чупов. 2018. Россия, Эстония, Франция Болен

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По словам министра, в указанную статистику не входят граждане, не обращавшиеся за медицинской помощью в специализированные учреждения, поэтому количество людей, дважды перенесших инфекцию, может быть увеличено.

Сербезова «На сегодняшний день карантинные правила в Болгарии являются одними из наиболее либеральных уложений в Евросоюзе. Из-за этого в отдельных регионах регулярно возникают новые очаги заболевания COVID-19».

По состоянию на 14 января, число жителей Болгарии, заболевших COVID-19, составило 807 тысяч. Из них скончались 31 922 человек.