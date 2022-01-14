14 января 2022 | Время чтения 3 мин

Мечта человечества отдыхать и заниматься творчеством, пока трудятся машины, реализуется и в нашей стране. Но трудятся в России роботы-иностранцы. И те – в малом количестве.

Ангелина Потеряйко, , 19:00 — REGNUM К началу 2021 года более 90% крупных промышленных предприятий в России использовали промышленных роботов и более половины планировали приобрести их в ближайшие два года. В роботизации предприятий промышленников больше всего привлекает высокая производительность труда и сокращение переменных издержек на зарплату при одновременном увеличении вложений в основной капитал.

Работающие промышленные роботы FANUC Wikimedia.org

По данным делового портала TAdviser, российские промышленные предприятия в основном закупают роботов у зарубежных компаний — KUKA (68%), FANUC (36%) и ABB (18%). Роботы применяются в металлургической промышленности и металлообработке (28%), автомобильной промышленности (12%) и пищевом производстве (12%), химической промышленности (8%), деревообработке (6%). Отечественные предприятия механизируют ручной труд: сварку (26%), упаковку/распаковку (26%), загрузку/выгрузку (17%), литье (4%) и фрезеровку (4%).

Учитывая направления и интенсивность использования робототехники в развитых странах, примеры высокотехнологичных производств, о конкурентных преимуществах отечественных промышленных компаний при таком скромном внедрении роботов не может быть и речи.

По данным Международной федерации робототехники (IFR), сейчас в мире установлено 2,4 млн промышленных роботов, из них в России около 6 тысяч (0,25% глобального рынка). Основными покупателями промышленных роботов являются страны Азии (Китай, Южная Корея), США и Германия.

Положение усугубляется еще и тем, что ситуация с импортозамещением промышленной робототехники в России непростая: в стране функционирует не более десятка разработчиков и производителей промышленных роботов. И они сильно зависят от импортной электронной компонентной базы, сырья и материалов. Сюда добавим отсутствие системных научно-исследовательских работ по промышленной робототехнике и нехватку инженеров, способных спроектировать роботизированные механизмы.

Промышленные роботы ICAPlants

К числу причин вялого положения промышленного роботостроительства в нашей стране относят низкий уровень заработной платы в отрасли, долгие сроки окупаемости стандартных решений (свыше трех лет), запоздалый вход в отрасль. Но самое главное — отсутствие хозяйственных связей между промышленными предприятиями на поставку узлов, деталей и материалов для производства роботов; большую часть механизмов проектировщики и сборщики вынуждены покупать за границей.

А между тем в России существует две государственных программы, курируемые Министерством промышленности и торговли — «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013−2025 годы» и «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности», на которые ежегодно выделяются из бюджета сотни миллиардов рублей. Однако, судя по данным IFR, российская радиоэлектронная промышленность не потребляла в 2019 никаких роботов, следовательно, и сама электронная промышленность равна нулю.

Даже если мы захотим приобрести последние достижения промышленной робототехники за рубежом, то нам вряд ли удастся это сделать из-за негласного ограничения ведущих техногигантов на поставки в Россию уникальных передовых технологий.

Между тем футурологи прогнозируют, что 47% профессий будет автоматизировано уже к середине 20-х годов 21-го века. При нынешней отечественной политике в этой области при отсутствии плана экономического развития в интересах людей Россия вряд ли сможет оказаться в числе лидеров автоматизации. В Японии уже сейчас порядка 30% продукции производится с помощью роботосистем. При этом наблюдается дефицит рабочей силы, так как на протяжении многих лет проводилась постепенная переподготовка и переквалификация кадров.

Промышленные роботы KUKA на автомобильном производстве (сс) KUKA Systems GmbH

За период с 2014 по 2019 год мировой рынок робототехники вырос на 85%, Хотя в 2019 году продажи промышленных роботов сократились до 422 тысяч единиц (на 12% по сравнению с 2019-м). В 2020 году из-за разрыва цепочек поставок, вызванного пандемией, объемы производства и потребления робототехники снизились (было введено в строй лишь 384 тысячи роботов), хотя идея безлюдного производства сильно тревожила умы владельцев предприятий, опасавшихся локдаунов и физических потерь рабочих. Согласно прогнозу IFR, к 2024 году в оборот будет введено 518 тысяч новых устройств, а общий объем рынка достигнет от 160 до 260 миллиардов долларов.

Россия вновь подхватит маленькую крошку, которая упадет с этого пирога, хотя страна обладает колоссальным потенциалом для того, чтобы испечь его самостоятельно.

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