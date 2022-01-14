Киев, 14 января, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Джозефу Байдену провести трёхсторонние переговоры с участием президента России Владимира Путина, заявил 14 января глава офиса президента Украины Андрей Ермак на мероприятии в «Атлантическом совете».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Мы считаем, что можно было бы проработать трехстороннюю встречу, может быть, видеоконференцию», — сказал Ермак.

По его словам, американские партнёры «высказали глубокий интерес».

Российская сторона никак не реагирует на эту творческую мысль.