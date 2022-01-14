Каир, , 17:58 — REGNUM Замминистра иностранных дел Египта по делам Европы Ихаб Наср принял 13 января посла Белоруссии в арабской республике Сергея Терентьева. Чиновники «отметили важность активизации белорусско-египетского межпарламентского сотрудничества и контактов в гуманитарной сфере», — сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

Египет

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В кратком официальном сообщении также сказано: «Стороны обсудили весь комплекс вопросов двусторонней повестки дня, акцентировав внимание на подготовке мероприятий высокого уровня, в том числе заседания Белорусско-Египетской совместной торговой комиссии и третьего Белорусско-Африканского экономического форума. Также состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия двух стран в сферах промышленной кооперации, сельского хозяйства, туризма и воздушного сообщения».

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