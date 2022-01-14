Приштина, , 18:03 — REGNUM Глава Демократической лиги Косово Люмир Абдиджику 14 января высказался против проведения референдума о внесении изменений в конституцию Сербии на территории Косово.

Референдум Lišiak

На своей странице в социальной сети Facebook политик заявил, что его партия выступает против референдума другого государства в Косово, поскольку это противоречит конституции Косово и международным практикам. С подобной позицией выступил глава Демократической партии Косово Мемли Красничи и глава Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай.

Напомним, 14 января состоялась встреча премьер-министра и президента Косово с послами стран Большой пятерки — Италии, США, Германии, Великобритании и Франции — посвященная референдуму.

Запад требует от Косово, чтобы косовским сербам разрешили участвовать в референдуме не по почте, а непосредственно на избирательных участках в их муниципалитетах.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп США прокомментировал готовящийся в Сербии референдум