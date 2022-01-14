Москва, , 17:56 — REGNUM Онлайн-платформа START представила первый трейлер сериала «Карамора». Ролик доступен на YouTube-канале сервиса.

Данила Козловский byba96

Режиссёром шоу выступил Данила Козловский — для него это первый опыт в постановке сериала. В проекте сыграют сам Данила Козловский, Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Дарья Балабанова, Евгений Шварц, Нино Нинидзе, Никита Кукушкин, Варвара Шмыкова и другие.

Добавим, что премьера шоу запланирована на 20 января 2022 года. Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре START.

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