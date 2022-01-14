Вашингтон, , 18:06 — REGNUM В США через шесть месяцев начнёт работу новая горячая линия с номером 988 для помощи в борьбе с суицидом. При этом некоторые штаты скорее всего отстанут от графика по обслуживанию линии, сообщает 14 января Reuters.

Суицид Иван Шилов © ИА REGNUM

В данный момент национальная линия спасения от самоубийств (National Suicide Prevention Lifeline) пользуется 10-значным номером: 800−273-TALK (8255). В прошлом году операторы линии ответили более чем на 2,1 миллиона звонков.

Ожидается, что переход на новый, более короткий и запоминающийся номер, подобный телефону экстренной службы 911, приведет к увеличению числа звонков. В связи с этим центры расширяют свои возможности.

Власти штатов были осведомлены о том, что линия 988 начнет работу с 16 июля 2022 года. Закон о введении нового номера был подписан ещё экс-президентом США Дональдом Трампом в конце 2020 года. Однако средства на дополнительное обслуживание выделили только четыре штата — Вирджиния, Невада, Вашингтон и Колорадо, согласно данным национального альянса психического здоровья (NAMI).

В данный момент конгрессмены обсуждают вопрос выделения правительством дополнительных стредств для штатов, которые нуждаются в финансовой помощи для обслуживания линии 988.

Как сообщало ИА REGNUM, статистика за второй квартал 2021 года по самоубийствам среди военнослужащих США показала, что их количество выросло почти на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Читайте ранее в этом сюжете: «Это трагедия и позор» — количество самоубийств в армии США выросло на 46%