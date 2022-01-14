Минск, , 17:54 — REGNUM «За январь — ноябрь 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг составила 10,5%, рентабельность продаж — 8,4%», — сообщил 14 января Национальный статистический комитет Белоруссии.

Долг Buro-sovetov.ru

Согласно данным официальной статистики, на 1 декабря прошлого года дебиторская задолженность составила 56 млрд белорусских рублей ($22,4 млрд), в том числе просроченная в размере 7,8 млрд бел.руб. или 13,9% от общего объёма дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 декабря 2021 года составила 67,9 млрд бел. руб, в том числе просроченная в размере 7,6 млрд бел. руб, составившая 11,2% от общего объёма кредиторской задолженности.

Данные официальной статистики за январь-декабрь 2021 года в открытом доступе отсутствуют.

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