Москва, , 01:00 — REGNUM Вопрос образования детей мигрантов необходимо рассматривать в контексте общей миграционной политики, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

В школе Иван Шилов © ИА REGNUM

«По данным социологов, 57% мигрантов, приехавших в нашу страну с детьми, планируют остаться здесь жить. Несмотря ни на что — есть ли работа, жилье и так далее. Поэтому вопрос образования детей мигрантов невозможно рассматривать в отрыве от общей миграционной политики», — отметил Журавлёв в Facebook.

Он обратил внимание на случай в школе, который привлек внимание СПЧ, когда в одной из школ Обнинска два мигранта-подростка совершили попытку сексуального домогательства к ученице четвертого класса.

«И это очень опасный симптом, который буквально кричит о том, что проблему эту нужно решать», — подчеркнул парламентарий.

Избыточная трудовая миграция, несомненно, ведет за собой и «миграционную оккупацию» школ, рассуждает Журавлёв.

«Задача недопущения в РФ печального западного опыта появления школ, которые фактически на сто процентов укомплектованы детьми мигрантов, о которой говорил президент на заседании Совета по межнациональным отношениям в марте 2020 года, не может быть выполнена до тех, пор, пока у нас, пусть и явочным порядком, формируются целые мигрантские «гетто», — рассуждает парламентарий.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о том, что внутри России остро стоит вопрос дефицита низкоквалифицированной рабочей силы.

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