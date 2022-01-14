Москва, 14 января, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Вакцинация от коронавируса была, есть и будет бесплатной и доступной для всех граждан России. Это реальная возможность спасти жизнь и здоровье каждого человека в условиях эпидемии, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России», заявил журналистам секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Андрей Турчак

«Наша партия последовательно выступает за необходимость вакцинации, за выработку коллективного иммунитета, чтобы спасти и защитить людей от коронавируса. Мы в ежедневном контакте и с Правительством, и с Министерством здравоохранения. Никаких планов по введению платы за вакцинацию нет. Более того, идёт системная работа по повышению доступности вакцинации и удобству её получения для граждан», — отметил он и подчеркнул, что пандемия — не время для распространения слухов.

«За слова нужно отвечать, тем более на ответственных публичных позициях, таких как депутат Государственной Думы», — подчеркнул Андрей Турчак, комментируя слова уральского депутата Максима Иванова о том, что платная вакцинация от COVID-19может начаться уже в марте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по предложению «Единой России» было отложено рассмотрение законопроекта о медицинских сертификатах. Решение было выработано Правительством совместно с партией. Как заявил Андрей Турчак, в условиях распространения штамма коронавируса «омикрон» все силы необходимо сосредоточить на главной задаче — помощи людям, особенно пенсионерам, одиноко проживающим людям, многодетным семьям.

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