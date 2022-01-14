Планов по введению платы за вакцинацию нет, заявляют в «Единой России»
Москва, 14 января, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Вакцинация от коронавируса была, есть и будет бесплатной и доступной для всех граждан России. Это реальная возможность спасти жизнь и здоровье каждого человека в условиях эпидемии, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России», заявил журналистам секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по предложению «Единой России» было отложено рассмотрение законопроекта о медицинских сертификатах. Решение было выработано Правительством совместно с партией. Как заявил Андрей Турчак, в условиях распространения штамма коронавируса «омикрон» все силы необходимо сосредоточить на главной задаче — помощи людям, особенно пенсионерам, одиноко проживающим людям, многодетным семьям.
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