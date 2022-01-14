Берлин, 14 января 2022, 17:48 — REGNUM В Германии за последние сутки зафиксирован новый максимум суточного количества новых заражений коронавирусом, сообщает 14 января The Guardian со ссылкой на немецкий институт Роберта Коха.

Коронавирус
Коронавирус

По утверждению издания, за сутки в Германии зафиксировали свыше 92,2 тыс. случаев заражения.

Кроме 92 223 заражённых, в Германии зафиксировали 286 смертей пациентов с диагнозом COVID-19.

По данным института Роберта Коха, на сегодняшний день в Германии доминирует штамм «Омикрон», составляющий 73,3% от общего числа случаев.

С начала пандемии в Германии выявлено более 7,8 млн случаев заражения коронавирусом и порядка 115,8 тыс. смертей пациентов с диагнозом COVID-19.

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