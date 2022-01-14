Берлин, 14 января, 2022, 17:48 — ИА Регнум. В Германии за последние сутки зафиксирован новый максимум суточного количества новых заражений коронавирусом, сообщает 14 января The Guardian со ссылкой на немецкий институт Роберта Коха.

Коронавирус

По утверждению издания, за сутки в Германии зафиксировали свыше 92,2 тыс. случаев заражения.

Кроме 92 223 заражённых, в Германии зафиксировали 286 смертей пациентов с диагнозом COVID-19.

По данным института Роберта Коха, на сегодняшний день в Германии доминирует штамм «Омикрон», составляющий 73,3% от общего числа случаев.

С начала пандемии в Германии выявлено более 7,8 млн случаев заражения коронавирусом и порядка 115,8 тыс. смертей пациентов с диагнозом COVID-19.