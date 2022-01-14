Москва, 14 января, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Российская экономика выдержит все санкции со стороны США и стран Евросоюза. Об этом 14 января РБК заявил министр финансов России Антон Силуанов в рамках Гайдаровского форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

По его словам, в Минфине знают, что на Западе сейчас обсуждается целый спектр санкций в отношении России.

«Они все, конечно, негативно влияют на экономику и финансы и так далее. Я сейчас говорю про финансовую ситуацию, про долговые темы, которые обсуждаются, — сказал он. — В целом мы, хочу сказать, что выдержим и те ограничения, которые сегодня обсуждаются», — сказал Силуанов.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках Гайдаровского форума Силуанов заявил, что рост экономики должен сопровождаться повышением уровня благосостояния населения, а не сводиться исключительно к макроэкономическим показателям.