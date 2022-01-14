Лос-Анджелес, США, 14 января 2022, 17:44 — REGNUM Модель Хайди Клум представила свой дебютный трек под названием Chai Tea With Heidi. О выходе песни она сообщила в личном Instagram-аккаунте 14 января.
https://www.instagram.com/tv/CYsq5ZlBHRb/
В записи композиции принял участие рэпер Snoop Dogg. Трек станет заглавной темой 17-го сезона телешоу «Топ-модель по-немецки», ведущей которого является Клум.
Ранее Хайди Клум обручилась с гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Музыкант младше модели на 17 лет.
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