Варшава, , 17:43 — REGNUM Министерство национальной обороны Польши проводит проверку информации СМИ о масштабной утечке секретной информации, в результате которой в открытый доступ попала ресурсная база польской армии, содержащая перечень сервисных частей ракет, танков и самолетов.

Флаг Польши

«Дело детально анализируется службами. Продолжается выяснение, произошла ли утечка и действительно ли раскрытый файл был произведен в Вооруженных силах Республики Польша», — цитирует сообщение минобороны «Польское радио».

Ранее в пятницу популярный интернет-портал Onet. pl опубликовал статью под названием «Гигантская утечка военных данных. Более 1,7 млн позиций в интернете».

«По словам нашего информатора, специалиста по кибербезопасности, базу уже загружали пользователи из десятка стран, в том числе из России и Китая. Утечку подтвердили неофициально в двух независимых источниках, связанных со спецслужбами. Военные в данный момент ищут виновных и оценивают потери», — говорится в публикации.

По данным издания, утечка произошла в Управлении логистического планирования в инспекции поддержки Вооруженных сил в Быдгоще. В сеть попала информация о вооружении польской армии, боеприпасах, запасных частях для боевых машин и специализированном программном обеспечении. В том числе, речь идёт о вооружениях и оборудовании, полученных от США, Германии и Израиля. Подчёркивается, что данная информация может иметь большую ценность для иностранных разведок.

«На данном этапе процедуры учитываются многие сценарии, например, что это тестовый файл, предназначенный для тестирования программного обеспечения. Производственные базы в Вооруженных силах Республики Польша используются только в специально предназначенных для этого военных системах. Также проводится анализ того, не является ли перечень вспомогательным файлом, используемым при совершении явных покупок, опубликованных на Информационном бюллетене публичной информации (BIP)», — заявили в министерстве обороны Польши.

До окончания следственных действий польские военные не будут комментировать ситуацию.