14 января 2022 | Время чтения 2 мин

Игорь Галактионов, , 18:18 — REGNUM По итогам торгов 13 января стоимость нефти несколько скорректировалась, притормозив таким образом активный рост котировок, наблюдавшийся ранее. В то же время с начала нового года прогнозы в отношении цен на нефть заметно улучшились. Поводом к этому стала переоценка инвесторами масштабов влияния на спрос распространения нового штамма «Омикрон», а также более приземленные оценки в отношении возможностей стран-членов ОПЕК+ в части наращивания нефтедобычи.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Корректировка прогноза ОПЕК+ на 2022 год, а также временное сокращение добычи в Ливии и Казахстане на минувшей неделе уже позволили нефтяным ценам закрепиться на уровне выше $80 за баррель. Впрочем, восстановление нефтедобычи в этих странах несколько снизило активность покупателей, пусть и ненадолго, поскольку уже во вторник, 11 января, вышедший прогноз от EIA поддержал дальнейший рост котировок.

Эксперты ведомства повысили свой прогноз средней стоимости нефти на 2022 год с $70 до $75 за баррель Brent. Причина в снижении влияния распространения штамма «Омикрон» на спрос, воздействие на который может оказаться краткосрочным и не слишком существенным.

Сильную поддержку нефтяным ценам также оказало ослабление американской валюты на фоне выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла, а также вышедших данных по инфляции за декабрь в США, которая оказалась на уровне прогнозов (7%). В результате обновление полуторамесячного минимума индексом доллара DXY оказало поддержку товарным рынкам, поскольку слабый доллар США позволяет держателям других валют приобрести сырье дешевле.

Глава ФРС США Джером Пауэлл (сс) Federalreserve

В среду, 12 января, вышла еженедельная статистика от EIA, которую рынок воспринял весьма позитивно. Так, согласно оценкам ведомства, запасы нефти в США сократились на 4,6 млн баррелей, тем самым опередив прогнозы. В свою очередь добыча снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки — до 11,7 млн баррелей в сутки.

А вот запасы бензина резко выросли — сразу на 8 млн баррелей, что стало максимальным показателем среднего уровня за 3 года. При этом скачок запасов бензина произошел на фоне сохраняющихся объемов нефтепереработки, и даже некоторого сокращения загрузки НПЗ с 89,8% до 88,4%. Сокращение объемов поставок бензина наблюдается уже вторую неделю подряд и находится ниже предновогодних уровней почти на 2 млн баррелей в сутки. Такие данные могут служить показателем именно слабости спроса, что в случае краткосрочности явления может оказать дополнительную поддержку нефтяным ценам. Иначе тревожные сигналы начнут, напротив, оказывать давление на нефтяные котировки.

АЗС Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

К концу текущей торговой недели цены на Brent дошли до уровня $85 за баррель. Таким образом, для достижения 7-летнего максимума на уровне $86,7 им осталось буквально несколько процентов. Не исключено, что при сохранении сильного позитивного сентимента на рынке нефтяные котировки могут попытаться преодолеть эту отметку. Ряд инвестбанков уже пересматривают свои прогнозы в сторону повышения, а некоторые аналитики ожидают достижения $90 и даже $100 за баррель Brent. Впрочем, сдержать этот оптимистичный настрой могут как сохраняющийся высокий уровень неопределенности в отношении спроса, так и потенциальный профицит, который по-прежнему ожидается в 2022 году на нефтяном рынке.