Игорь Галактионов, 14 января 2022, 18:18 — REGNUM По итогам торгов 13 января стоимость нефти несколько скорректировалась, притормозив таким образом активный рост котировок, наблюдавшийся ранее. В то же время с начала нового года прогнозы в отношении цен на нефть заметно улучшились. Поводом к этому стала переоценка инвесторами масштабов влияния на спрос распространения нового штамма «Омикрон», а также более приземленные оценки в отношении возможностей стран-членов ОПЕК+ в части наращивания нефтедобычи.

Нефть
Нефть
Иван Шилов © ИА REGNUM

Корректировка прогноза ОПЕК+ на 2022 год, а также временное сокращение добычи в Ливии и Казахстане на минувшей неделе уже позволили нефтяным ценам закрепиться на уровне выше $80 за баррель. Впрочем, восстановление нефтедобычи в этих странах несколько снизило активность покупателей, пусть и ненадолго, поскольку уже во вторник, 11 января, вышедший прогноз от EIA поддержал дальнейший рост котировок.

Эксперты ведомства повысили свой прогноз средней стоимости нефти на 2022 год с $70 до $75 за баррель Brent. Причина в снижении влияния распространения штамма «Омикрон» на спрос, воздействие на который может оказаться краткосрочным и не слишком существенным.

Сильную поддержку нефтяным ценам также оказало ослабление американской валюты на фоне выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла, а также вышедших данных по инфляции за декабрь в США, которая оказалась на уровне прогнозов (7%). В результате обновление полуторамесячного минимума индексом доллара DXY оказало поддержку товарным рынкам, поскольку слабый доллар США позволяет держателям других валют приобрести сырье дешевле.

Глава ФРС США Джером Пауэлл
Глава ФРС США Джером Пауэлл
(сс) Federalreserve

В среду, 12 января, вышла еженедельная статистика от EIA, которую рынок воспринял весьма позитивно. Так, согласно оценкам ведомства, запасы нефти в США сократились на 4,6 млн баррелей, тем самым опередив прогнозы. В свою очередь добыча снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки — до 11,7 млн баррелей в сутки.

А вот запасы бензина резко выросли — сразу на 8 млн баррелей, что стало максимальным показателем среднего уровня за 3 года. При этом скачок запасов бензина произошел на фоне сохраняющихся объемов нефтепереработки, и даже некоторого сокращения загрузки НПЗ с 89,8% до 88,4%. Сокращение объемов поставок бензина наблюдается уже вторую неделю подряд и находится ниже предновогодних уровней почти на 2 млн баррелей в сутки. Такие данные могут служить показателем именно слабости спроса, что в случае краткосрочности явления может оказать дополнительную поддержку нефтяным ценам. Иначе тревожные сигналы начнут, напротив, оказывать давление на нефтяные котировки.

АЗС
АЗС
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

К концу текущей торговой недели цены на Brent дошли до уровня $85 за баррель. Таким образом, для достижения 7-летнего максимума на уровне $86,7 им осталось буквально несколько процентов. Не исключено, что при сохранении сильного позитивного сентимента на рынке нефтяные котировки могут попытаться преодолеть эту отметку. Ряд инвестбанков уже пересматривают свои прогнозы в сторону повышения, а некоторые аналитики ожидают достижения $90 и даже $100 за баррель Brent. Впрочем, сдержать этот оптимистичный настрой могут как сохраняющийся высокий уровень неопределенности в отношении спроса, так и потенциальный профицит, который по-прежнему ожидается в 2022 году на нефтяном рынке.