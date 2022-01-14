Москва, 14 января, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Армянская и турецкая стороны готовы к неполитизированному диалогу, сообщили 14 января в пресс-службе МИД РФ по итогам переговоров в Москве.

Цитата из к/ф «Ван Гог. С любовью, Винсент». реж Дорот Кобел, Хью Уэлшман. 2017. Великобритания, Польша Диалог

В российской столице сегодня, 14 января, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко провёл раздельные встречи — со спецпредставителем Армении Рубеном Рубиняном и со спецпредставителем Турции Сердаром Кылычем.

Затем Рубинян и Кылыч встретились лично. Как отмечает российское внешнеполитическое ведомство, оба участника переговоров выразили желание «вести диалог в конструктивном, неполитизированном ключе, в духе открытости и нацеленности на практический результат».

Они намерены двигаться «малыми шагами» — от простого к сложному. В МИД РФ резюмируют: «Условлено о продолжении поиска точек соприкосновения, что работало бы во благо народов двух стран, в интересах стабильности и экономического процветания региона».