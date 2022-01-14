Москва, , 17:37 — REGNUM В «Единой России» раскритиковали депутата Госдумы Максима Иванова за слова о возможной платной вакцинации от коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.

Вакцинация Правительство Новосибирской области

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Заявление депутата Иванова о планах сделать вакцинацию платной недопустимо, вакцинация от коронавируса была, есть и будет бесплатной, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия») также опроверг заявление коллеги.

«Вакцина должна быть бесплатной и безопасной», — сказал парламентарий, отметив, что вопрос о плате за вакцинацию не рассматривался.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов сообщил, что правительство якобы хочет сделать вакцинацию против коронавирусной инфекции платной.

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