Москва, , 17:39 — REGNUM Предложил создать на Кубе базу ВМФ России. Об этом 14 января заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Корабли черноморского флота Mil.ru

По его словам, таким образом Россия сможет обеспечить себе преимущество в случае потенциального военного конфликта с США.

«У России должна быть возможность пощупать США за вымя. И чтобы они это прощупывание почувствовали. Будем в чувство приводить США реальными военно-техническими мерами, которые мы можем осуществить», — сказал Коротченко.

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