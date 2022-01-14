Москва, 14 января, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Россия может в будущем разместить на Кубе базу военно-морского флота (ВМФ). Об этом 14 января заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, таким образом Россия сможет обеспечить себе преимущество в случае потенциального военного конфликта с США.

«У России должна быть возможность пощупать США за вымя. И чтобы они это прощупывание почувствовали. Будем в чувство приводить США реальными военно-техническими мерами, которые мы можем осуществить», — сказал Коротченко.