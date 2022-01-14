Санкт-Петербург, , 17:40 — REGNUM Из-за резкого потепления на улицах занесённого снегом Петербурга возникла гололедица, а неубранный подтаявший снег на крышах привел к угрозе падения образовавшейся наледи. Власти города требуют от соответствующих городских служб бросить все силы на ликвидацию последствий зимних осадков.

Гололедица Дарья Драй © ИА REGNUM

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий поручил комитету по благоустройству и Жилищному комитету усилить борьбу с гололедицей, а также увеличить темпы очистки кровель от снега и наледи, сообщили 14 января в Смольном.

Против наледи дорожные предприятия используют песко-соляные смеси с 90% или 50% содержания песка. За последние сутки на улицы Петербурга было внесено 1,5 тыс. тонн песко-соляной смеси. Также за сутки с дорог Петербурга было собрано и вывезено более 42 тыс. кубометров снега. Всего с начала зимнего сезона на утилизацию вывезено почти 1,9 млн кубометров снежных масс.

По данным Смольного, 14 января на улицах Петербурга работают более 1000 единиц техники и свыше 1200 работников ручного труда дорожных предприятий. В садах, парках и скверах работают 220 машин и 849 специалистов.

За сегодняшний день рабочие должны очистить порядка 1,3 тыс. крыш Петербурга. За прошедшие два дня очищено более 3 тысяч крыш. За последние двое суток полностью выполнена уборка почти 3 тысяч дворов, а частично убраны почти 25 тысяч дворов.

Сотрудники Государственной жилищной инспекции за 12 и 13 января проверили 297 многоквартирных домов, в отношении нарушителей возбуждено 31 административное дело на общую сумму 1,95 млн рублей.

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