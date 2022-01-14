Вашингтон, 14 января, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден планирует потратить $27 млрд на ремонт американских мостов в рамках законопроекта об инфраструктуре стоимостью $1 трлн, сообщает 14 января Reuters.

Paul.h Вид на Сан-Франциско

Байден вносит новые поправки в свой инфраструктурный план, известный как Build Back Better, в то время, как законопроект застрял в Сенате, а рейтинги президента упали на фоне инфляции и пандемии коронавируса.

Отметим, что в ноябре Байден подписал двухпартийный инфраструктурный закон, который стал его крупнейшим законодательным достижением.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект Build Back Better также предполагает выделение налоговых льгот и грантов, чтобы поддержать небольшой, но быстрорастущий рынок машин для выработки метанового газа из навоза на молочных фермах и других животноводческих хозяйствах.