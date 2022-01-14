Москва, 14 января, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Россия может разметить подразделения своих вооруженных сил в странах Латинской Америки. Об этом 14 января заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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Речь идет о Силах специальных операций российской армии. Разместить их Москва может в Никарагуа, Венесуэле и на Кубе. Подобные меры станут ответом на отказ США выполнить требования Москвы в части гарантий безопасности и нерасширения НАТО на восток.

«Что может здесь быть реализовано в течение ближайших нескольких лет. Во-первых, появление баз Сил специальных операций России на территории Никарагуа, Кубы и Венесуэлы. К этим базам должны быть приписаны авиаэскадрильи для повышения возможности действий российских Сил специальных операций в регионе. Так же мы должны начать подготовку спецподразделений в этих странах Латинской Америки», — сказал Коротченко.