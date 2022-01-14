Тамбов, 14 января, 2022, 17:25 — ИА Регнум. В Тамбовской области задержан житель села Заворонежское, угрожавший убийством сотруднице районной больницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Больница

6 января в здании районной больницы между бывшим сотрудником и сотрудницей больницы возник бытовой конфликт. Мужчина стал угрожать ей расправой и схватил за шею, пытаясь задушить. Нападавшим оказался житель села Заворонежское 1967 года рождения. Злоумышленника доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». После проведения экспертизы будет решаться вопрос о тяжести вреда, нанесённого здоровью пострадавшей.