Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект о социальной поддержке инвалидов и участников Великой Отечественной войны внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 17 января.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Новые меры социальной поддержки предполагают компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 100%. Также предполагается освободить эти категории граждан от платы за капремонт.

Реализация новых норм потребует порядка 600 млн рублей в 2022 году, следует из финансово-экономического обоснования к законопроекту. Закон коснется 106 554 человек.

Принятие закона позволит повысить в условиях нынешнего кризиса уровень жизни участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также, с учетом заслуг по защите Отечества, поднимет их особый правовой статус, отметил Нилов в телеграм-канале.

По действующему российскому законодательству ветераны и инвалиды войны вносят только половину суммы за пользование жилым помещением, его содержание, капитальный ремонт и счетов за жилищно-коммунальные услуги.

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