Пенза, 14 января, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Вековой юбилей отмечает 14 января 2022 года ветеран Великой Отечественной войны, житель Пензы Сергей Александрович Дятлов. В военные годы он работал на пензенском заводе имени Фрунзе, изготавливал военную продукцию. В мирное время — фрезеровщиком в учебно-опытной мастерской при Артиллерийском училище. Общий стаж работы составил более 40 лет.

ИА REGNUM Завод имени Фрунзе

Поздравить ветерана со знаменательной датой приехали представители областной и городской власти, в том числе заместитель главы администрации Пензы Олег Денисов, глава администрации Первомайского района города Лидия Белякова.

Сергею Александровичу передали поздравительные письма от имени президента РФ Владимира Путина, губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, главы города Владимира Мутовкина, главы администрации Пензы Александра Басенко, вручили цветы и подарки.

На придомовой территории для юбиляра организовали мини-концерт. Несмотря на возраст, Сергей Александрович поддержал артистов и пустился в пляс.

«Пенза — город трудовой доблести, и нам есть чему поучиться у ветеранов. Сергей Александрович столько трудился, и в свои сто лет сохранил оптимизм и бодрость духа. К сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше. Мы стараемся каждому уделить внимание, поздравить с юбилейными датами», — отметил Олег Денисов.

Мероприятие было организовано с использованием методических рекомендаций проекта «Города трудовой доблести. Победа ковалась в тылу», поддержанного Фондом президентских грантов.