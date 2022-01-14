Волгоградский мусорный оператор исказил данные об объёме отходов
Волгоград, 14 января, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Ситиматик-Волгоград» исказил данные о реально образующемся количестве мусора, что могло повлечь завышение тарифов для населения. Данные о результатах надзорных мероприятий 14 января опубликовало Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.
Так, согласно отчёту, специалисты выявили факты искажения экологической информации в области обращения с ТКО, отражённой в статотчётности по итогам 2019 года и представленной в ведомство, а также отчётности, предоставленной в региональный комитет природных ресурсов лесного хозяйства и экологии.
ООО «Ситиматик-Волгоград» привлечено к административной ответственности. Материалы проверок направлены в правоохранительные органы, также проинформированы органы государственной власти.