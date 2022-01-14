Волгоград, 14 января, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Ситиматик-Волгоград» исказил данные о реально образующемся количестве мусора, что могло повлечь завышение тарифов для населения. Данные о результатах надзорных мероприятий 14 января опубликовало Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Так, согласно отчёту, специалисты выявили факты искажения экологической информации в области обращения с ТКО, отражённой в статотчётности по итогам 2019 года и представленной в ведомство, а также отчётности, предоставленной в региональный комитет природных ресурсов лесного хозяйства и экологии.

«Проведённый анализ показал, что представленные данные региональным оператором о количестве образования отходов направлены на искажение и сокрытие реально образующегося количества отходов ТКО. Региональным оператором допускается произвольное манипулирование объёмами и массой ТКО, и, как следствие, возможное завышение тарифов для населения, поскольку фактический норматив образования ТКО в Волгоградской области не подтверждён региональным оператором в течение 2019 года. С целью создания видимости достижения объёмов ТКО в соответствии с территориальной схемой, региональным оператором произведено дублирование более 400 тысяч тонн количества ТКО, переданных на обработку и на размещение, что недопустимо», — заявили в ведомстве.

ООО «Ситиматик-Волгоград» привлечено к административной ответственности. Материалы проверок направлены в правоохранительные органы, также проинформированы органы государственной власти.