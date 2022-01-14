Москва, 14 января, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Миротворческие подразделения Вооруженных сил Белоруссии, входившие в состав коллективного контингента ОДКБ в Казахстане, доставлены на аэродром в Минской области, сообщает 14 января пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Силы ОДКБ в Казахстане

Для перевозки личного состава и техники белорусского контингента было задействовано 10 самолётов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

«Десять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставили личный состав и технику миротворческого контингента Республики Беларусь домой», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что миротворческие контингенты Армении и Таджикистана также будут доставлены в пункты постоянной дислокации самолётами военно-транспортной авиации ВКС России.

Своим ходом будут возвращаться домой только миротворцы из ВС Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января в Россию вернулись первые подразделения ВДВ, принимавшие участие в миротворческой операции в Казахстане.