Калуга, , 18:38 — REGNUM Год науки и технологий был объявлен в 2021 году Указом президента Российской Федерации. В его рамках по всей стране, в том числе и в Калужской области, состоялись мероприятия по популяризации научных знаний, форумы, научно-практические конференции, был организован целый ряд ярких культурных событий. Оргкомитет под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко сформировал рейтинг, по результатам которого Калужская область вошла в десятку лучших регионов по проведению Года науки и технологий. Об этом 14 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

2021 год — Год науки и технологий. Admoblkaluga.ru

Году науки и технологий в Калужской области было посвящено более 50 крупных событий — прежде всего, по знаковым для области датам: 60-летию первого полета человека в космос, 200-летию великого русского математика и механика П. Л. Чебышёва, 650-летию Калуги, 65-летию первого наукограда России Обнинска.75-летию ФЭИ имени А. И. Лейпунского.

Калужская область стала площадкой для проведения международного экологического форума «Цифровая экология», XVI Германо-Российской конференции городов-партнёров, Всероссийского форума «Цифровая эволюция», форума молодых специалистов «Форсаж», Всероссийского научного фестиваля «Плоды науки». Важнейшее событие года — создание в Калужской области инновационного научно-технического центра «Парк атомных и медицинских технологий».

«Президент России Владимир Путин, подводя итоги Года науки и технологий, предложил расширить его до научного десятилетия. И для Калужской области это одно из приоритетных направлений развития», — отметил в соцсетях губернатор области Владислав Шапша.

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