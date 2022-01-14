Воронеж, 14 января 2022, 17:14 — REGNUM Торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию 300-летия основания прокуратуры, состоялось в Воронеже 14 января, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В Воронежском концертном зале собрались рядовые сотрудники прокуратуры, руководители, ветераны ведомства. Поздравления в адрес работников надзорного органа прозвучали от генерального прокурора РФ Игоря Краснова. С трибуны коллег поздравили бывший прокурор Воронежской области, ныне заместитель генерального прокурора РФ Николай Шишкин и прокурор Воронежской области Николай Саврун.
В церемонии приняли также участие губернатор Воронежской области Александр Гусев и спикер облдумы Владимир Нетёсов.
В рамках мероприятия также состоялось вручение ведомственных наград сотрудникам воронежской прокуратуры. Сотрудников прокуратуры также поздравили с праздником воронежские артисты.