Воронеж, 14 января, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию 300-летия основания прокуратуры, состоялось в Воронеже 14 января, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Заместитель генерального прокурора Николай Шишкин

В Воронежском концертном зале собрались рядовые сотрудники прокуратуры, руководители, ветераны ведомства. Поздравления в адрес работников надзорного органа прозвучали от генерального прокурора РФ Игоря Краснова. С трибуны коллег поздравили бывший прокурор Воронежской области, ныне заместитель генерального прокурора РФ Николай Шишкин и прокурор Воронежской области Николай Саврун.

В церемонии приняли также участие губернатор Воронежской области Александр Гусев и спикер облдумы Владимир Нетёсов.

«Качество вашей работы мы видим по результатам борьбы с коррупционными преступлениями. В их выявлении и справедливом наказании виновных. Еще одна значимая точка приложения ваших усилий — контроль за реализацией нацпроектов. Я крайне заинтересован в том, чтобы трата каждого государственного рубля была строго целевой и максимально эффективной», — сказал, обращаясь к прокурорам, Александр Гусев.

В рамках мероприятия также состоялось вручение ведомственных наград сотрудникам воронежской прокуратуры. Сотрудников прокуратуры также поздравили с праздником воронежские артисты.