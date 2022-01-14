Берлин, , 19:51 — REGNUM Полиция Эссена (Германия) разыскивает 25-летнего мужчину, ранее задержанного по подозрению в мошенничестве и сбежавшего из клиники Essen Huyssenstift в южном районе Хаттропа. Об этом сообщает 14 января издание Spiegel.

Полиция Германии

К поискам беглеца привлечены сотни сотрудников полиции, правоохранители ведут интенсивный обыск окрестных территорий. При этом в полиции заявили, что беглец не представляет особой опасности.

Отмечается, что побег оказался успешным, несмотря на то, что за охрану подозреваемого отвечали два офицера, которые должны были находиться в непосредственной близости от него.