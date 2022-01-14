В Казани открылся форум «Россия — Исламский мир: KazanForum»
В Казани 14 мая открылся XV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum».
РИА Новости/Олег Казанцев
Открытие выставки «Живая традиция» в Национальном музее Республики Татарстан
РИА Новости/Олег Казанцев
Открытие выставки «Живая традиция» в Национальном музее Республики Татарстан
Продлится форум до 19 мая. Его цель — укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и государств Организации исламского сотрудничества.
РИА Новости/Екатерина Чеснокова/АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»
РИА Новости/Олег Казанцев
РИА Новости/Илья Питалев / АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»
©РИА Новости/Павел Бедняков/ АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»
РИА Новости/Екатерина Чеснокова/АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»
Певица Мелек
РИА Новости/Екатерина Чеснокова/АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»
Владимир Смирнов/ТАСС
РИА Новости/Екатерина Чеснокова/АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»
Открытие турнира молодых поваров, презентация культурных номеров
РИА Новости/Кирилл Зыков/АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»
Запланировано более 120 тематических сессий с участием российских и зарубежных экспертов. Участники обсудят темы бизнеса, технологий, туризма, исламских финансов и инвестиций.
РИА Новости/Олег Казанцев/АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»
РИА Новости/Павел Бедняков/ АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»
РИА Новости/Екатерина Чеснокова/АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»
Пленарное заседание состоится 17 мая. На нём эксперты обсудят перспективы взаимодействия России и стран Организации исламского сотрудничества в разных сферах и подведут итоги работы форума.