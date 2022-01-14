В Казани 14 мая открылся XV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum».

РИА Новости/Олег Казанцев Открытие выставки «Живая традиция» в Национальном музее Республики Татарстан

РИА Новости/Олег Казанцев Открытие выставки «Живая традиция» в Национальном музее Республики Татарстан

Продлится форум до 19 мая. Его цель — укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и государств Организации исламского сотрудничества.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова/АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»

РИА Новости/Олег Казанцев

РИА Новости/Илья Питалев / АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»

©РИА Новости/Павел Бедняков/ АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»

РИА Новости/Екатерина Чеснокова/АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Певица Мелек

РИА Новости/Екатерина Чеснокова/АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»

Владимир Смирнов/ТАСС

РИА Новости/Екатерина Чеснокова/АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Открытие турнира молодых поваров, презентация культурных номеров

РИА Новости/Кирилл Зыков/АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»

Запланировано более 120 тематических сессий с участием российских и зарубежных экспертов. Участники обсудят темы бизнеса, технологий, туризма, исламских финансов и инвестиций.

РИА Новости/Олег Казанцев/АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»

РИА Новости/Павел Бедняков/ АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»

РИА Новости/Екатерина Чеснокова/АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»

Пленарное заседание состоится 17 мая. На нём эксперты обсудят перспективы взаимодействия России и стран Организации исламского сотрудничества в разных сферах и подведут итоги работы форума.