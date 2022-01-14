Вашингтон, 14 января, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Референдум в Сербии по конституционным изменениям, намеченный на 16 января, является важным событием, сообщает 14 января Госдеп США.

Lišiak Референдум

Американское внешнеполитическое ведомство опубликовало совместное заявление, которое сделали послы стран так называемой Большой пятёрки — США, Великобритании, Франции, Германии, Италии. Также в заявлении участвует руководство ЕС.

Авторы послания заявили, что этот референдум укрепит «независимость судебной власти» в Сербии и повысит в республике «прозрачность и эффективность институтов верховенства права». Также в заявлении сказано:

«Мы считаем, что эти реформы являются шагом вперед к приведению Сербии в соответствие с европейскими стандартами и поддержат процесс вступления Сербии в ЕС».

Также авторы документа выразили сожаление по поводу того, что власти Косово не дали ОБСЕ собрать бюллетени тех жителей края, кто имеет право голосовать на сербском референдуме. Они призвали косовские власти дать сербам в Косово возможность голосовать.

Напомним, в Сербии 16 января пройдёт референдум об изменении конституции республики в статьях, касающихся правосудия. Изменения в конституцию будут утверждены, если за них проголосует большинство граждан страны.