Москва, , 17:11 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 1 января 2022 года составил рекордные $630,627 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

На 1 января 2021 года международные резервы страны составляли $595,774 млрд. Таким образом, за год их объём увеличился $34,853 млрд, или на 5,85%.

Стоимость монетарного золота в резервах за год снизилась на $5,684 млрд, или на 4,1%, и на 1 января составила $133,070 млрд.

В целом на начало 2022 года в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $468,08 млрд, специальные права заимствования — $24,22 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,26 млрд, монетарное золото — $133,07 млрд.