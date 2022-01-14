Лондон, 14 января, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Британский поп-исполнитель Джон Ньюман рассказал о страданиях от депрессии во время локдауна и о том, как возвращение к музыке помогло ему восстановиться перед выпуском нового сингла Waiting For A Lifetime. Об этом 14 января рассказал портал NME.

Официальный YouTube-канал Джона Ньюмана Джон Ньюман в клипе на песню Losing Sleep

В эксклюзивном интервью для портала NME певец, который сотрудничал с такими музыкантами, как Rudimental, Sigala (настоящее имя — Брюс Филдер), Кэлвин Харрис и Дэвид Гетта, вернулся с новым синглом, в котором размышлял о прошедшем десятилетии.

«Когда вы гастролируете, неважно, успешен ли новый сингл, или дома творится какое-то дерьмо, или вы не любите себя как личность, это не то, что вы на самом деле знаете», — сказал он. Но когда наступил локдаун, он сказал, что вскоре понял, что все это время не был счастлив. «Когда у меня отняли возможность убежать и спрятаться где-нибудь, я понял, что на самом деле я несчастен и очень недоволен тем, как продвигается моя карьера», — признался он. «Я понял, что просто бегу со скоростью тысяча миль в час, чтобы попытаться скрыть это. Беру бесплатное шампанское, фотографируюсь на красной дорожке и думаю, что это успех, хотя на самом деле я потерял всякое представление о том, что такое успех». Он добавил, что «вначале было очень трудно справиться с этими эмоциями, с тем, кто я есть, и с тем, как сделать себя лучше. Это было действительно тяжело».

Осознание того, что в нем не было места для музыки, заставило его «объявить тревогу» и избавиться от своего лейбла и руководства. «В течение многих лет я опирался на ту часть себя, которая находилась под влиянием звучания артистов лейбла Motown. Хотя это всегда будет вдохновлять меня, я почувствовал, что начал терять контроль, терять концентрацию и дезориентировался», — сказал он. «Я просто решил: «Я несчастлив, и во мне не осталось никакой борьбы». Но как только я это сделал, я почувствовал, что давление ослабло — мне стало лучше».