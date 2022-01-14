Берлин, , 19:21 — REGNUM Федеральный совет Германии одобрил введение новых правил карантина для заражённых коронавирусной инфекцией. После заседания совета Палата федеральных земель также утвердила постановление, создающее для этого правовую основу. Об этом сообщает 14 января издание Spiegel.

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Новые правила предусматривают, в частности, что трехкратно вакцинированные лица отныне не должны помещаться в карантин. Дважды вакцинированные или выздоровевшие контактные лица должны будут находиться в изоляции только десять дней вместо четырнадцати. Через семь дней они могут быть выписаны, если у них будет отрицательный результат на COVID-19.

Ранее на специальном заседании государственной палаты федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах (СДПГ) вновь призвал всех граждан пройти вакцинацию и ревакцинацию. «Если бы мы все утверждали, что оно нам не нужно, или что мы знаем лучше и имеем другое представление, то мы оказались бы в хаосе», — отметил министр.