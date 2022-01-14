Берлин, 14 января, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер хочет вывести страну из кризиса, вызванного пандемией COVID-19, в ближайшие несколько лет, сообщает 14 января издание Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«В прошлом году федеральное правительство заняло на 24,8 млрд евро меньше, чем было запланировано в бюджете. Таким оказался результат предварительной оценки за 2021 год», — заявил Линднер в ходе выступления в Бундестаге.

Он отметил, что «фискальная политика все еще формируется под влиянием пандемии», но правительство «делает то, что необходимо, пользуясь любой предоставленной возможностью».

Линднер подчеркнул, что его министерство в настоящее время работает над продлением фиксированной ставки домашнего офиса, более длительными сроками подачи налоговых деклараций, безналоговыми грантами для краткосрочных пособий и освобождением от налогов по уходу в размере до 3000 евро.

Министр финансов также заявил, что в краткосрочной перспективе государству необходимо перейти «из кризисного режима в режим проектирования».