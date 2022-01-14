Киев, 14 января, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Президенты Украины и Азербайджана Владимир Зеленский и Ильхам Алиев провели встречу в Киеве и обсудили перспективы создания «транспортного коридора» для соединения стран-членов Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) в которую входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Об этом 14 января украинский президент Зеленский рассказал журналистам.

«Мы будем и дальше совместно работать над рядом перспектив. Среди прочего, это создание транспортного коридора, возможно в рамках ГУАМ, объединяющего Украину, Азербайджан, Грузию, Молдавию», — заявил Зеленский.

По его словам, странам ГУАМ надо развивать соответствующую современную транспортную инфраструктуру.

«Мы должны активизировать сотрудничество в сфере международных автомобильных и железнодорожных перевозок, а также в области авиации», — рассказал Зеленский.

Кроме того, он добавил, что на встрече обсуждались вопросы участия азербайджанских бизнесменов в приватизации Украины.