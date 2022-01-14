Берлин, , 19:09 — REGNUM В Германии за время пандемии COVID-19 почти каждое четвёртое рабочее место в сфере общественного питания было потеряно. Об этом сообщает 14 января агентство Deutsche Welle со ссылкой на данные Федерального статистического управления ФРГ.

Германия

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Согласно отчёту, в январе-ноябре 2021 года в отрасли работало на 23,4% меньше людей, чем за аналогичный период докризисного 2019 года. Особенно пострадали те, кто трудился неполный рабочий день: в 2020 году такие сотрудники составляли более трети всей рабочей силы.

В барах и пабах с 2019 года пришлось уволиться почти половине (44,7%) сотрудников. Немного лучше обстояли дела у компаний, предлагающих продукты питания, где сокращение сотрудников составило 22,5%. Самые надежные рабочие места оказались у поставщиков общественного питания, где численность сотрудников снизилась на 17,1%.