Кострома, , 17:13 — REGNUM Три тысячи костромичей прошли углубленную диспансеризацию после COVID-19 за 2021 год, в новом году обследуют еще 24 тысячи жителей региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила начальник отдела медицинской помощи и профилактической работы департамента здравоохранения Костромской области Екатерина Тихомирова.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, процесс диспансеризации для «постковидных» пациентов был запущен 1 июля 2021 года. В планах на 2022 год — обследовать 24 тысячи человек.

«В этом году мы планируем охватить в 8 раз больше жителей Костромской области, чем было в 2021 году. Граждане могут обратиться за диспансеризацией самостоятельно, также обзвон переболевших осуществляют сами поликлиники и специально созданный колл-центр, социальные организации», — пояснила Тихомирова.

Процесс разделён на два этапа. На первом у пациентов проверяют уровень насыщения крови кислородом, состояние лёгких, направляют на рентген и берут анализ крови. Если по результатам обследования выявляются отклонения, переболевших направляют на компьютерную томографию легких, эхокардиографию сердца и УЗИ вен ног для определения возможных тромбозов. При необходимости людям назначают лечение и дают направление на госпитализацию.

Пациентами, переболевшими COVID-19 в тяжёлой форме, занимаются реабилитологи. Эта система заработала в регионе ещё раньше — с ноября 2020 года. С этой даты и по сентябрь 2021 года восстановить здоровье на базе санатория «Колос» смогли 700 человек. С 2022 года возможности реабилитации будут расширены. К системе подключат ещё один санаторий в Нерехте. Здесь смогут принимать на восстановление порядка 2 тысяч человек в год.

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