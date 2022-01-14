Берлин, , 18:52 — REGNUM Коалиция «Светофор» в ФРГ планирует в очередной раз значительно увеличить штат федерального правительства. Чтобы не повышеть нагрузку на государственную казну во время пандемии, партия СвДП намерена сократить другие должности в государственном аппарате. Об этом сообщает 14 января немецкое агентство Deutsche Welle.

Германия Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

«В различных ведомствах федерального правительства было увеличено количество сотрудников, однако некоторые должности попросту оказались ненужными. Мы упраздним посты в федеральном правительстве, которые потеряли свою актуальность с течением времени», — заявил лидер парламентской группы СвДП Кристиан Дюрр.

В середине декабря коалиция подала заявку в бюджетный комитет на 176 новых рабочих мест, при этом 148 рабочих мест в министерствах и канцелярии должны быть включены в дополнительный бюджет.

Примерно каждая третья должность предназначена для вновь созданного министерства жилищно-коммунального хозяйства, строительства и градостроительства. Другие дополнительные должности должны быть созданы, среди прочего, для борьбы с правым экстремизмом, для нового отдела климатической политики в федеральном министерстве иностранных дел, для закупки и распределения вакцин и для нового отдела запланированных доходов граждан.