Берлин, 14 января, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Коалиция «Светофор» в ФРГ планирует в очередной раз значительно увеличить штат федерального правительства. Чтобы не повышеть нагрузку на государственную казну во время пандемии, партия СвДП намерена сократить другие должности в государственном аппарате. Об этом сообщает 14 января немецкое агентство Deutsche Welle.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Германия

«В различных ведомствах федерального правительства было увеличено количество сотрудников, однако некоторые должности попросту оказались ненужными. Мы упраздним посты в федеральном правительстве, которые потеряли свою актуальность с течением времени», — заявил лидер парламентской группы СвДП Кристиан Дюрр.

В середине декабря коалиция подала заявку в бюджетный комитет на 176 новых рабочих мест, при этом 148 рабочих мест в министерствах и канцелярии должны быть включены в дополнительный бюджет.

Примерно каждая третья должность предназначена для вновь созданного министерства жилищно-коммунального хозяйства, строительства и градостроительства. Другие дополнительные должности должны быть созданы, среди прочего, для борьбы с правым экстремизмом, для нового отдела климатической политики в федеральном министерстве иностранных дел, для закупки и распределения вакцин и для нового отдела запланированных доходов граждан.