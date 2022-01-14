Берлин, 14 января, 2022, 18:46 — ИА Регнум. За или против обязательной вакцинации? В политике Германии нет четких разделительных линий между двумя лагерями, при этом наука воздерживается от права голоса, пишет 14 января немецкое агентство Spiegel.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Вакцинация

Чем дольше длятся дебаты о введении обязательной вакцинации в Германии, тем сильнее рушится фронт ее сторонников. Еще до конца года казалось, что в обществе и политике существует консенсус в отношении того, что единственный способ остановить пандемию — в кратчайшие сроки принять закон об обязательной вакцинации.

За исключением партии Альтернатива для Германии, представители всех других партий высказались «за», отойдя от прежних обещаний не поддерживать обязательную вакцинацию от COVID-19.

Большинство членов Немецкого совета по этике также выступали за распространение обязательной вакцинации на работников сферы здравоохранения, но в то же время призывали к сопутствующим мерам, таким как низкопороговые прививки и введение национального регистра прививок.

Общественное одобрение также было высоким, учитывая стремительными темпами растущее число инфекций.

Но именно четвертая волна пандемии сейчас приводит к оживлению дебатов и к новым предложениям. Волна штамма «Омикрон» катится по стране с начала года. Этот вариант также распространяется среди привитых и ревакцинированных людей, причем принудительная вакцинация уже не может его остановить.

Таким образом, у федерального правительства нет причин форсировать законодательный процесс и рисковать конфликтом в собственной коалиции.