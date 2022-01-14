Обязательная вакцинация от COVID-19 в Германии. Нет чёткой картины?
Берлин, 14 января, 2022, 18:46 — ИА Регнум. За или против обязательной вакцинации? В политике Германии нет четких разделительных линий между двумя лагерями, при этом наука воздерживается от права голоса, пишет 14 января немецкое агентство Spiegel.
Чем дольше длятся дебаты о введении обязательной вакцинации в Германии, тем сильнее рушится фронт ее сторонников. Еще до конца года казалось, что в обществе и политике существует консенсус в отношении того, что единственный способ остановить пандемию — в кратчайшие сроки принять закон об обязательной вакцинации.
За исключением партии Альтернатива для Германии, представители всех других партий высказались «за», отойдя от прежних обещаний не поддерживать обязательную вакцинацию от COVID-19.
Большинство членов Немецкого совета по этике также выступали за распространение обязательной вакцинации на работников сферы здравоохранения, но в то же время призывали к сопутствующим мерам, таким как низкопороговые прививки и введение национального регистра прививок.
Общественное одобрение также было высоким, учитывая стремительными темпами растущее число инфекций.
Но именно четвертая волна пандемии сейчас приводит к оживлению дебатов и к новым предложениям. Волна штамма «Омикрон» катится по стране с начала года. Этот вариант также распространяется среди привитых и ревакцинированных людей, причем принудительная вакцинация уже не может его остановить.
Таким образом, у федерального правительства нет причин форсировать законодательный процесс и рисковать конфликтом в собственной коалиции.