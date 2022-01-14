Астрахань, 14 января, 2022, 17:03 — ИА Регнум. В Астрахани 14 января в честь сотрудников прокуратуры Астраханской области, добросовестно исполняющих служебный долг, открыли памятник, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Под присмотром Петра

Памятник представляет собой мемориальный комплекс, сделанный в виде зерцала — эмблемы законности в дореволюционной России. Почти трёхметровая композиция на ступенчатом постаменте выполнена из гранита и украшена барельефом с изображением герба РФ.

Трёхгранную призму с экземплярами царских указов, или зерцало, Пётр Первый, при котором появились первые прокуроры, повелел устанавливать во всех госучреждениях как напоминание чиновникам о важности соблюдения закона и дисциплины.

Губернатор Игорь Бабушкин поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником, который отмечается 12 января. Участники торжественной церемонии почтили память героев, погибших при исполнении служебного долга, минутой молчания, а затем возложили цветы к мемориалу.